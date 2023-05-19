مياه مطروح: ضبط أكثر من 40 وصلة غير شرعية بمدينة الحمام

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملات تفتيشية على مدينة الحمام شرق المحافظة لضبط التعديات على خط مياه الشرب الرئيسيى والتى أسفرت عن ضبط 40 وصلة مياه خلسة.

وأكد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه تم تشكيل لجنة من إدارات التفتيش والمراجعة الداخلية وإدارة الوصلات الخلسة التابعة للقطاع التجاري وإدارة المياه وإدارة الأمن بالتنسيق مع رجال الشرطة، وتمكنت اللجنة من رصد وازالة اكثر من 40 وصلة خلسة ذات اقطار من 6 بوصات حتي 1.5 بوصة، وتمت إزالة الوصلات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وشدد خالد على استمرار ومتابعة أعمال لجنة التعديات لإزالة ورصد اية تعديات على الخطوط الناقلة للمياه والتي تعد سببا رئيسيا في إهدار وسرقة كميات كبيرة من مياه الشرب والتي من المفترض وصولها إلى المواطنين من خلال شبكات المياه، وبالتالي تتسبب في حدوث نقص في كميات المياه وظهور أزمة نقص المياه والتي يجب التصدي لها بكافة الطرق الفنية والقانونية.

وتهيب الشركة السادة المواطنين بعدم التعدي على خطوط المياه حرصا على تعرضهم للمساءلة القانونية حال ضبطهم بالمخالفات.