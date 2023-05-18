محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس يرافقه كل من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالا والنائب رزق علواني وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية ٣٠٠م٢ وتكلفة نحو ٢ مليون جنيه لتخدم أهالي مركز الحمام.



وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثان مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعي للمواطنين وربطها إليكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعي لنقل الموظفين والأهالي إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.