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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح الوحدة الصحية بالحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس يرافقه كل من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالا والنائب رزق علواني وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية ٣٠٠م٢ وتكلفة نحو ٢ مليون جنيه لتخدم أهالي مركز الحمام.

 

151 ألف فدان حجم المساحات المنزرعة بـ أصناف الشعير المختلفة في مطروح


وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثان مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعي للمواطنين وربطها إليكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.
ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعي لنقل الموظفين والأهالي إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

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