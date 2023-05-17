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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة مطروح: أنتجنا 151 ألف فدان من أصناف الشعير المختلفة

زراعة مطروح خلال
زراعة مطروح خلال تفقد زراعات الشعير

كشف المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، عن أن مساحة الأراضي المزروعة بالشعير بالمحافظة تقدر بحوالي (١٥٠٨٠٠) فدان، إضافة إلى (١٥) حقلا إرشاديا شعير بمساحة ٣٤ فدانا من أصناف شعير مختلفة موزعة على إدارات الحمام ومطروح والنجيلة وبراني.

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وأضاف أنه تم أخذ عينات لتقدير متوسط الإنتاجية للفدان بالحقول الإرشادية، مع تجربة بعض أصناف الشعير لمعرفة مدى ملاءمة زراعتها في المحافظة ومنها صنف جيزة (١٣٨) وجيزة (١٣٤) وكانت النتائج الحقلية لأخذ العينات ومتوسطات الإنتاج جيدة ومبشرة، حيث بلغ متوسط أنتاج الفدان (١١) إردبا للفدان في الحقول الإرشادية تحت الظروف المطرية.
واشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تحقيق مزيد من التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة خاصة للمحاصيل الرئيسية نظمت مديرية الزراعة بمطروح يوم حصاد الحقول الإرشادية للشعير.

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