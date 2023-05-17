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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: جميع عنايات مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال المرضى بموسم الصيف

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال تفقد المستشفيات

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جميع العنايات المركزة بمستشفيات المحافظة تعمل بكامل طاقتها، خاصة مع قرب موسم الصيف، والذي تستقبل خلاله المحافظة أعدادا كبيرة من زوار المحافظة.

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وقال سالم إنه تم التأكد من جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح وزائريها تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي إطار استعدادات مديرية الصحة بمطروح لتنفيذ خطة موسم الصيف والتأكد من جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح وزائريها.

وأضاف أنه جار توفير أطباء العناية المركزة لعناية مستشفى سيوة لها، وذلك عن طريق التعاقد مع الأطباء طبقا لمنظومة الاستعانة بوزارة الصحة والسكان. 

وأوضح أنه تم التعاقد مع باقي التخصصات النادرة من أمراض الدم والتخدير وجراحة الأطفال بمستشفى مطروح العام.

وتقدم الوكيل وزارة الصحة بخالص الشكر لرئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة، ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، لتقديمهم كل الدعم لقطاع الصحة بمطروح.

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