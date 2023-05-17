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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة ألف شخص.. عادات وتقاليد أهالي مطروح في حصاد الشعير المطري..شاهد

الحصاد بمدينة النجيلة
الحصاد بمدينة النجيلة

تتفرد دائما محافظة مطروح بطقوسها وعادتها المختلفة عن باقي محافظات الجمهورية وتظهر تلك الطقوس في المناسبات المختلفة.
 

وفي موسم حصاد القمح والشعير في هذه الفترة تتميز مدينة النجيلة بمطروح بطقوس يمتد تاريخها لعام 2012 ويختلف عن باقي محافظات الجمهورية حيث يتجمع أهالي مدينة النجيلة بكافة الأعمار السنية من أطفال وشباب وشيوخ في يوم واحد متعاونين سويا وفي صورة احتفالية لحصاد القمح والشعير الذي يعتمد على مياه الأمطار في الزراعة ويخصص إيراد هذا الحصاد للإنفاق علي إعادة بناء المساجد ومساعدة الحالات المرضية والفقراء والمساكين وتعتبر نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي.

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ويؤكد صالح محمد من أهالي النجيلة أنه بدء يوم الأحد الماضي الحصاد الخيري لمحصول الشعير في مبادرة حصاد الخير لحصاد الشعير بمدينة النجيلة بمشاركة ما يقرب من ١٠٠٠ شخص من فئات عمرية مختلفة، أطفال وشباب وكبار السن، حيث إنه بدء الحصاد بعد صلاة الفجر ويستمر حتى الساعة ٩ صباحا قبل اشتداد درجة الحرارة.
وأضاف أن يوم الحصاد يعد احتفالية كبرى لأهالي مدن وقرى ونجوع النجيلة حيث يتجمع الجميع أغنياء فقراء للمشاركة في الحصاد خاصة مع الهدف الأساسي منه بدعم الفقراء والحالات المرضية غير قادرة وبناء المساجد وتوفير احتياجاتها.

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع الأمن القومي بالبرلمان، بأن فكرة المبادرة الخيرية لحصاد القمح والشعير المطري بدأت عام ٢٠١٢ بقيام أبناء مدينة النجيلة زراعة مساحات كبيرة من محصولي القمح والشعير علي الأمطار فتم إطلاق المبادرة لمساعدتهم في الزراعة مقابل نسبة تخصص للتكافل الاجتماعي وتوقفت عامين بسبب جائحة كورونا وعادت مرة أخرى العام الماضي والحالي وسط فرحة الجميع.
وأضاف أن فكرة المبادرة انتشرت في عدد من مدن المحافظة، وشارك في السنوات السابقة في الحصاد الخيري عدد من المحافظين السابقين دعما لفكرة المبادرة مضيفا أن العام الحالي شهد مشاركة الحزب في الحصاد الخيري بحضور أحمد سعد أمين مركز النجيلة وشباب وأعضاء الحزب، مع جميع أبناء المدينة من أطفال وشباب وكبار سن وكافة الفئات، حيث يخصص إيراد هذا الحصاد للإنفاق علي إعادة بناء المساجد ومساعدة الحالات المرضية والفقراء والمساكين وتعتبر نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة تشجيع مثل هذه المبادرات الخيرية والتي يتميز دائما بها أبناء مطروح مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من الشعير المطري لزيادة الاستفادة من المحصول في الأعمال الخيرية مضيفا أنه تم التنسيق مع محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، بالتفاعل مع الأهالي في كافة المحافل والمناسبات.

الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
الحصاد بمدينة النجيلة 
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