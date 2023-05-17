امتحان 120 دارسا بفصول محو الأمية في مطروح

نفذت الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح بالتعاون ومديرية الشباب والرياضة امتحانات محو الأمية خلال شهر مايو وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح.



حيث تم تنفيذ امتحانات محو الأمية بإدارة مطروح لـ (١٥) فصلا وإدارة العلمين لـ (٤) فصول وإدارة الحمام لـ (٤) فصول بإجمالي عدد المتقدمين (١٢٠) دارسا وذلك بحضور منسقي المشروع أسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب والسعيد عبد الوهاب منسق محو الأمية بالمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة وعادل مسلم مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح وأميرة منير وكيل المديرية للشباب.