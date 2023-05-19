شواطئ مرسى مطروح تتجمل لاستقبال المصطافين

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أن المدينة تسابق الزمن لتتجمل بشواطئها ومياها الفيروزية من خلال أعمال تمهيد الرمال بشواطئ الأبيض وروميل قبل وبعد الكوبري، وجاري استكمال رفع كفاءة باقي الشواطئ تابعا، وسيتم رفع كفاءة سور الكورنيش حتى يستطيع المصطاف الاستمتاع بالكورنيش ليلا، مع الحفاظ علي رؤية البحر.



وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح علي أن العمل جار في أعمال الصيانات اللازمة لكلا من الحمامات على شواطئ المدينة وتدعيم باقي الشواطئ بحمامات كلادإنج جديدة مجهزة فك وتركيب، لتوفير كافة الخدمات لمصطافي ورواد الشواطئ لتقديم خدمة أفضل، ودهان للبلدورات وإنارة الأعمدة علي طول الكورنيش شرقا وغربا، بالإضافة إلى تركيب أفرع الليد الديكورية المضيئة علي الأعمدة، لظهور المدينة بالشكل اللائق لها سياحيا.

وشدد رئيس المدينة على وضع خطة عمل طوال موسم الصيف مع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة لرفع معدلات النظافة العامة في الموسم السياحي بالشوارع والميادين العامة لسرعة نقل القمامة والمخلفات وعلي طول الكورنيش والشواطئ، من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء والحملة الميكانيكية.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أن العمل متواصل للانتهاء من أعمال رفع كفاءة الشواطئ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تجميل شواطئ مطروح