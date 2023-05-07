مدير خدمة المواطنين بمطروح: الاستجابة لـ 99 % من شكاوى المواطنين

أكدت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، أن إدارة خدمة المواطنين بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة من ٢٣ فبراير حتى أول مايو ٢٠٢٣، وقامت بتقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة مع الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة.



وأوضحت مدير خدمة المواطنين أنه تم تقديم مساعدات علا ج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، بإجمالي مبلغ ٥٦٨,٥٥٦ألف جنيه، بعدد ١٨حالة، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد ٨٠٥٦ حالة بتكلفة ٢مليون و١٦ ألف جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٥٨٧٣طلبا من إجمالي ٥٨٩٣من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99 %.