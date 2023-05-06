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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم مطروح: طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا على المنصة التكنولوجية بنسبة 100%

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسئولي المدارس الثانوية للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني.

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وأوضح أن طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء الامتحان عبر المنصة التكنولوجية بنسبة 100% مع متابعة لحظية من مسئولي التطوير.


كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد تابع صباح اليوم السبت انطلاق الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام التابلت (الفترة الصباحية) بمدارس مرسي مطروح حيث أدى الطلاب الامتحان فترة واحدة في مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.


واطمأن وكيل الوزارة من طلاب اللجان الفرعية بالمدارس على دخولهم المنصة الإلكترونية وعلى توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة خلال الامتحان المقالي والمقرر بنسبة خمسة عشر في المائة من درجة الامتحان بينما مخصص نسبة خمسة وثمانين في المائة للاختبار الإلكتروني (أسئلة اختيار من متعدد).

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