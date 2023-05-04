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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في قطار ركاب مطروح

حريق بقطار ركاب بمطروح
حريق بقطار ركاب بمطروح

حصل "صدى البلد"، على مقطع فيديو يظهر حادث اندلاع حريق في القطار المتجه من مطروح إلى الإسكندرية صباح اليوم الخميس فى المنطقة ما بين قرية غزالة وقرية سيدى عبد الرحمن أمام قرية بيانكي.

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ويظهر فى الفيديو حالة من الذعر انتابت المواطنين داخل القطار الذين هربوا بسرعة من القطار حاملين أمتعتهم على شريط السكة الحديد .

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف والحماية المدنية، بلاغا بتعرض القطار المتجه من مطروح إلى الإسكندرية لاشتعال النيران في عربيتين، وعلى الفور اتجهت سيارات الإسعاف والحماية  المدنية الى موقع الحادث.

وتقوم قوات الحماية المدنية بعمليات إطفاء للحريق بعد أن تم فصل العربيتين الذي اندلع فيهم الحريق.

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