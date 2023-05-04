عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرفعون أسعار المواصلات..وغرفة عمليات للمتابعة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

 وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين.

مصرع وإصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة بمطروح

أشرف صبحي يفتتح الملعب المتعدد بمركز شباب مطروح

 وشدد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة. 

 

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٠ %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح. وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدءا من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25جنيهات إلى8,25 جنيهات

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات السولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 شخصًا بحادث الوادي الجديد

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان يساعدك على الفهم والحفظ وعدم النسيان.. ردده عند أذان الفجر

بعد قرار وزارة التموين برفع السولار.. تعرف على أسعار المواصلات الجديدة بمطروح

هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟ موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

كأس السوبر .. ننشر صور لاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

تعرف على تفاصيل جوائز السوبر المصري

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ