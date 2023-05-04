بعد قرار وزارة التموين برفع السولار.. تعرف على أسعار المواصلات الجديدة بمطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٠ %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.



يأتي ذلك القرار عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدءا من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25جنيهات إلى8,25 جنيهات.



وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كالتالي

اسعار المواصلات الجديدة بمطروح

اسعار المواصلات الجديدة بمطروح