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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسبوع ريادة الأعمال تطلق فعالياتها بجامعة مطروح

أسبوع ريادة الأعمال
أسبوع ريادة الأعمال بجامعة مطروح


انطلقت فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بجامعة مطروح في دورته الأولى، بعنوان "دور جامعة مطروح في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠"، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وتنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

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وأكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، أن الفعالية تأتي انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نموا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار، من أجل زيادة الوعي بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز واستدامة التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل.


وأشاد رئيس الجامعة بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في توفير بيئة إبداعية لرواد الأعمال والمساهمة في تطوير أعمالهم، واستقطاب المستثمرين وجهات الدعم والتمويل، مضيفا أن النادي يساهم في تقديم كافة سبل الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد ممثلة في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف الخروج بمشروعات ريادية متميزة.


وتناول محمد علي السيد من جهاز تنمية المشروعات، التعريف بريادة الأعمال في ظل التحول الرقمي، بالإضافة إلى التعريف بدور الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز مثل التسويق، وريادة الأعمال، وتقديم أفكار للمشروعات، والدعم الفني.


ومن جانبه أشار الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، إلى مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس في الفعاليات، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة، واستقطاب عدد أكبر من المهتمين بريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030.

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