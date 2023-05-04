عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تستعد لانطلاق امتحانات نهاية العام

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات النصف الثاني من العام الدراسى لطلاب صفوف النقل بمدارس مطروح وذلك بعد غد السبت.


وأكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح بعد غد السبت وفقا للجداول التي أعلنتها المديرية.

 


وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الاول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا يؤدي امتحان اليوم الأول بعد الغد في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح.


مضيفا أن طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الأحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات كذلك يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف بينما يبدأ 14759 طالبا بالصف الاول الاعدادي الماراثون الامتحاني الاحد المقبل أيضا بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط لا غير.


وأكد شحاته أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الادارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها مضيفا أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وفي ذات السياق أوضح وكيل الوزارة أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التى أكد عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فى اجتماعه أول أمس مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية.


واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مشيرا أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الإمتحانات من أجل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ