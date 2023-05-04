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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: لا إصابات أو وفيات في حريق قطار الركاب المتجه للإسكندرية

قطار مطروح
قطار مطروح

أكد مصدر بمديرية الصحة بمطروح  عدم وصول أى إصابات أو وفيات لمستشفيات مطروح من الحادث الذى وقع صباح اليوم الخميس في القطار المتجه من مطروح الى الإسكندرية فى المنطقة ما بين قرية غزالة وقرية سيدى عبد الرحمن امام قرية بيانكي.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف والحماية المدنية قد تلقوا  بلاغًا بتعرض القطار 135 مميز  المتجه من مطروح إلى الإسكندرية لاشتعال النيران في عربيتين وعلى الفور اتجهت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمطروح فى السيطرة على الحريق فى العربات التى تعرضت لاشتعال النيران بها.

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