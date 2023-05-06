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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في مطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال جولة فى مدرسة

تنطلق اليوم السبت امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بمدارس مطروح.


أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جاهزية تعليم مطروح جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح اليوم السبت وفقا للجداول التي أعلنتها المديرية.

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وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا يؤدي امتحان اليوم الأول اليوم السبت في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح


أضاف أن طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الأحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات كذلك يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف بينما يبدأ 14759 طالبا بالصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني الأحد المقبل أيضا بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين .


وأكد شحاتة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلي مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها مضيفا أنه شدد على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وفي ذات السياق أوضح وكيل الوزارة أنه نبه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التي أكد عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه أول أمس مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مشيرا الى أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة.

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