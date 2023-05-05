عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون بلاستيك.. مبادرة في مطروح للحفاظ علي البيئة البحرية بشاطئ روميل

حملة شواطئنا بدون
حملة شواطئنا بدون بلاستيك بشاطئ روميل

نظم حزب حماة الوطن بمطروح ومؤسسة شباب بيحب مصر بالقاهرة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح حملة للحفاظ علي البيئة البحرية بشاطئ روميل بإطلاق مبادرة بعنوان "شواطئنا بدون بلاستيك" كبداية لسلسلة حملات سيتم تنظيمها طوال موسم الصيف.

الدروس المستفادة من غزوة أحد.. لقاء تثقيفي لخريجي الأزهر في مطروح


وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن مبادرة النظافة "شواطئنا بدون بلاستيك" كانت بحضور وتحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم والحاج هيبة ابو مرزيق عضو هيئة المكتب.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن انطلاق المبادرة شملت التوعية للشباب المشارك حول أهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك، كما تم التوعية بالآثار البيئة السلبية للأكياس البلاستيكية، لما لها من خطورة على الحياة البحرية والبرية، وخاصة أنها قد تتسبب في تدهور الكائنات البحرية ولا تتحلل مع الوقت.

ووجه النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح علي دعم شبابنا العاملين بقطاع السياحة، كما وجه التحية لعمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تقديم الدعم للحملة وتسهيل إجراءات الشباب خلال الحملة من خلال تواجد العاملين بحي شرق ومدير شئون البيئة بمجلس المدينة علي الجهيني.

وأوضح أن حملة "شواطئنا بدون بلاستيك" نجحت في جمع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة من البلاستيك على شاطئ روميل والتي يقذفها البحر منها المخلفات كالزجاج والبلاستيك والخشب والمطاط، ومستلزمات الصيد تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

ومن جانبه أكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بأن الهدف من الحملة والمبادرة هي تحمل الجميع مسئولية الحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولو چى، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ما بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات والجهات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وشواطئ مرسي مطروح الساحرة.

حملة شواطئنا بدون بلاستيك بشاطئ روميل 

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات شاطئ روميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 1-0 والقنوات الناقلة

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

كهربا يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بيراميدز في السوبر المصري

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ