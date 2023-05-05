بدون بلاستيك.. مبادرة في مطروح للحفاظ علي البيئة البحرية بشاطئ روميل

نظم حزب حماة الوطن بمطروح ومؤسسة شباب بيحب مصر بالقاهرة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح حملة للحفاظ علي البيئة البحرية بشاطئ روميل بإطلاق مبادرة بعنوان "شواطئنا بدون بلاستيك" كبداية لسلسلة حملات سيتم تنظيمها طوال موسم الصيف.



وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن مبادرة النظافة "شواطئنا بدون بلاستيك" كانت بحضور وتحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم والحاج هيبة ابو مرزيق عضو هيئة المكتب.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن انطلاق المبادرة شملت التوعية للشباب المشارك حول أهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك، كما تم التوعية بالآثار البيئة السلبية للأكياس البلاستيكية، لما لها من خطورة على الحياة البحرية والبرية، وخاصة أنها قد تتسبب في تدهور الكائنات البحرية ولا تتحلل مع الوقت.

ووجه النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح علي دعم شبابنا العاملين بقطاع السياحة، كما وجه التحية لعمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تقديم الدعم للحملة وتسهيل إجراءات الشباب خلال الحملة من خلال تواجد العاملين بحي شرق ومدير شئون البيئة بمجلس المدينة علي الجهيني.

وأوضح أن حملة "شواطئنا بدون بلاستيك" نجحت في جمع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة من البلاستيك على شاطئ روميل والتي يقذفها البحر منها المخلفات كالزجاج والبلاستيك والخشب والمطاط، ومستلزمات الصيد تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

ومن جانبه أكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بأن الهدف من الحملة والمبادرة هي تحمل الجميع مسئولية الحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولو چى، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ما بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات والجهات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وشواطئ مرسي مطروح الساحرة.