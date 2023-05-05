الدروس المستفادة من غزوة أحد.. لقاء تثقيفي لخريجي الأزهر في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفي لرواد مسجد "نور الإسلام"، بمدينة مرسي مطروح، حول ذكرى غزوة "أحد"، تحت عنوان "الدروس المستفادة من ذكرى غزوة أحد"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.



بدأ اللقاء بحديث الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة، عن الغزوات المتنوعة التي قام بها رسول الله والصحابة لنشر الإسلام ونشر دعوة الله، بالإضافة إلى نشر مبادئ العدل والإيمان والرحمة والإنسانية.

وانتقل "الشرقاوي" بالحديث عن غزوة "أحد" والتي كانت بين المسلمين بقيادة رسول الله- صل الله عليه وسلم- وقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب، مبينا أن المعركة بدأت بانتصار محقق لصفوف المسلمين، وانتهت بهزيمة ثقيلة على المسلمين وذلك لعدم التزام الرماة بأماكنهم ومخالفة أوامر الرسول.

واستعرض الشيخ صابر الشرقاوي الدروس المستفادة من تلك الغزوة والتي منها، طاعة الله وأوامر رسوله- عليه أفضل الصلاة والسلام-، بيان حكمة الله- سبحانه وتعالى- في الحرب من نصر وخسارة، لاعتقاد بعض الناس أن النصر دائما لهم ومضمون لأنهم يحاربون الكفار.

وأوضح عضو المنظمة أسباب هزيمة المسلمين في "يوم أحد"، والتي منها إيثار الدنيا علي الآخرة، والاغترار بها، كذلك امتحان الله- عز وجل- لعباده المسلمين بالغلبة والهزيمة، وتعليمهم أسباب الهزيمة لتجنبها والابتعاد عنها، فجاء في كتابه الكريم، (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم).

وفي نهاية اللقاء أشار الشيخ صابر الشرقاوي، إلى أبرز الصفات والأخلاق التي وجب التحلي بها في تلك الغزوة وهي العفو وعدم التمثيل في القتلى والعدل وعدم الاعتداء والصبر، طاعة القائد، عدم التخاذل، التضحية ومواجهة المخاطر، توحيد الصفوف، تعليم الصحابة الأخذ بمبدإ الشورى.

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