26 ميدالية حصيلة مطروح في ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

أوضح دكتور وليد عبد العزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة مطروح فازت خلال منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بعدد ٢٦ ميدالية في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية منها ٩ ميداليات ذهبية و٨ ميداليات فضية و٩ ميداليات أخرى برونزية.



من جانب آخر أكد محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أنه تم خلال الأولمبياد تنظيم عدد من الرحلات للاعبين والوفود المشاركة لعدد من المناطق والمعالم الآثارية والسياحية كمتحف روميل ومزار حمام كليوباترا شواطئ عجيبة والغرام وروميل وغيرها من المعالم بالمحافظة والتعرف عليها مع تقديم شرح لها وإهداء البروشورات والكتيبات التعريفية للمقومات والإمكانيات والمعالم السياحية لمطروح وسط فرحة المشتركين من الشباب في الجولة السياحية وزيادة المعرفة والثقافة عن المحافظة.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجميع الجهود المشاركة في تنظيم ونجاح فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو على أرض مطروح، مما أظهر المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، مهنئا جميع اللاعبين والوفود المشاركة الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال فعاليات الأولمبياد في ١٢ لعبة فردية وجماعية والذي حصلت فيه محافظة مطروح على عدد ٢٦ ميدالية مختلفة.