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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم المشروعات الصغيرة.. مشاركة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في سيوة

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال متابعة اعمال تنمية سيوة

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة إيناس محمود نائب مؤسسة أصدقاء مرضي الجذام وحسام السيد نائب رئيس مؤسسة خطي الجنة والوفد المرافق لهما لبحث أوجه التعاون بين المؤسسة وواحة سيوة وتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية وخدمة المواطنين في جميع المجالات خاصة الصحة والتعليم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة تقوم حاليا بدور كبير نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع، موضحة أن كل مؤسسة تسعى جاهدة لدعم وتنمية الأنشطة المختلفة التي تتسم مع أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري وتمكين المرأة، عن طريق دعم وتمويل مجالات التنمية على مستوى الجمهورية خاصة المناطق النائية.

وأضافت إيناس محمود أن المؤسسة تشارك في تطوير عدد من القرى في ١٩ محافظة على مستوى الجمهورية في مجالات التدريب والصحة والتعليم وتطوير العشوائيات وذلك بعد دراسة احتياجات كل قرية.

وأشارت إلى استعداد المؤسسة للمساهمة في عدة مشروعات خدمية بواحة سيوة وتقديم المساعدات في كافة المجالات الخدمية كتطوير العشوائيات وإقامة عدة ندوات توعية للشباب وحثهم على إنشاء مشروعات صغيرة وغيرها.

من ناحية أخرى تفقد رئيس مدينة سيوة والوفد المرافق له مزرعة النخيل التابعة للمؤسسة والتي يعود إنتاج ثمارها للأعمال الخيرية بسيوة وخارجها.

كما تم عقد اجتماع مع مشايخ وعواقب الواحة والاستماع إلى مطالبهم التي تخدم الواحة وتمت الموافقة على تنفيذ عدد منها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لها من قبل الجهات المسئولة.

وتقدم رئيس المركز بالشكر للمؤسسة على دورها في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والخيرية بمحافظات الجمهورية ومنها واحة سيوة.
 

 

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