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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال تفقد أحدا المدارس

حذر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، الطلاب من عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات العامة والمحلية وذلك تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك.

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وأوضح شحاتة أن  أهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية على النحو التالي:- 


١- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الامتحان يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة.

٢- إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال الأتية :

أ- ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.


ب- ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الامتحان، يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الإمتحانات العامة أو المحلية.

٣- يعاقب:
أ- بالحبس مدة لا تقل عن ( سنتين) ولا تزيد عن ( ٧ سنوات)
ب- وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٢٠٠٠٠٠ جنيه)
كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

٤- يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج  لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن ( ٥٠٠٠٠ جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و أهاب وكيل تعليم مطروح بأولياء أمور  جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.

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تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

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