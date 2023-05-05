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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة كافة أطياف المجتمع .. مطروح تحتفل بالذكرى 41 لتحرير سيناء

مطروح تحتفل باعياد
مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة في الاحتفالية التي أقامها مكتب المخابرات الحربية بمطروح بمناسبة احتفالات الذكرى 41 لتحرير سيناء بحضور اللواء محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية.

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أكد محافظ مطروح في كلمته على أن عيد تحرير سيناء... خير شاهد على قوة وبراعة الدبلوماسية المصرية... تتويجا لتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها وبفضل تكاتف وتعاون أبناء مصر وتضحياتهم لاستعادة الأرض والعزة والكرامة لمصر وللأمة العربية... وذلك بعد معركة السادس من أكتوبر عام 1973 كمعجزة عسكرية.

ووجه تحية تقدير وتعظيم لأرواح شهدائنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداء ودفاعا عن أرض مصر وأمنها واستقرارها.

وأضاف "إذا كان عبور سيناء وتحريرها إن عسكريا من أجل استعادة الأرض. فإننا اليوم يجب أن نتكاتف ونعود إلينا تلك الروح من أجل التنمية وبناء وطننا فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها الشرفاء المخلصين ووعيهم بما تمر به مصر وأمتنا العربية من تحديات ومخاطر داخلية وخارجية تزداد يوما بعد يوم.

وأشاد بأبناء مطروح جميعا كمثل يحتذى به في الوطنية والانتماء لوطنهم بمواقفهم الوطنية التي سطرها التاريخ حراس البوابة الغربية وصمام الأمان دوما وتكاتفهم وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة مع استعدادهم الدائم من أجل التضحية للحفاظ على أرض الوطن والمشاركة في بناء محافظتهم وتنميتها كما وجه التحية والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقيادة المنطقة الغربية العسكرية ورجالها بقيادة اللواء محمد عز الدين جحوش والتي عكست للجميع وبما لا يدع مجالا للشك روح التكاتف مع أبناء مطروح جميعا والمشاركة مع جهود المحافظة في توفير المزيد من الخدمات المدنية والمجتمعية وتوفير حياة كريمة لهم، كذلك الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والرقابية في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المطروحى وحدودنا الغربية. مؤكدا أن لا تنمية دون أمن... داعيا أن يحفظ الله مصر أرضا وشعبا ويحقق دائما لها التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تحدث العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح أكد فيها على أن أبناء قبائل مطروح سيظلون أوفياء وفي دعم وطنهم مع الاستعداد لأي تضحيات من أجل الحفاظ على وطنهم والنهوض به
بينما وجه قائد المنطقة الغربية العسكرية تحية تقدير لجميع أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على وطنهم ورسالتهم دائما أن نحافظ على ما ضحوا من أجله بأرواحهم ودمائهم.

حضر الاحتفالية العميد خالد العسكري قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، وقادة أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية واللواءأشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء أحمد لطفي نائب مدير أمن مطروح والعقيد أحمد علاء رئيس شئون القبائل والنائب عيسى أبو تمر والنائب جمال الشورى عن الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح والعمدةخير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية والأزهر والكنيسة بمطروح وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء مطروح.

مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء 
مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء 
مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء 
مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء 
مطروح تحتفل باعياد تحرير سيناء 
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