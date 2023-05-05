إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بمطروح.. أسماء وصور

حصل" صدى البلد "على أسماء ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بطريق طريق مطار العلمين بمطروح بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص في الحادث.



واستقبلت مستشفى الضبعة

وليد عبد العال ذا يد 51 سنة القاهرة كدمات وسحاحات متفرقة بالجسم

صلاح محمد رشاد 52 سنة القاهرة اشتباه كسر بالزراع الأيسر

صديق صلاح محمد رشاد 24 سنة القاهرة كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم

محمد مغربي 41 سنة القاهرة كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.



كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطار العلمين وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.