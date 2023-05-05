قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبة مالية على الجهاز الفنى واللاعبين بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي.

فاز النادي الاهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة ال 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الاحمر نجح فى ابعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في افساد احدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .