طاهر محمد طاهر: الفوز ببطولة السوبر جاء في توقيت مثالي

عبر طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح أن الفريق حقق لقبًا مهمًّا للغاية، جاء في توقيت مثالي للغاية قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار طاهر إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، وكانوا في حالة من التركيز الشديد، وكان الفوز باللقب هدفًا للجميع بغض النظر عن هوية المنافس، دون أن يتأثر أحد بأي مؤثرات خارجية.

وأضاف أن المباراة شهدت حالة من الحماس الشديد في ظل رغبة كل فريق بالفوز، وأن لاعبي الأهلي تحلوا بالخبرة في مواجهة هجمات بيراميدز، إلى أن حققوا اللقب عن جدارة.

وشدد على أن الفريق سوف يحتفل اليوم بلقب البطولة، ثم يغلق الصفحة ويبدأ التركيز من أجل الاستمرار في مواصلة أهدافه خلال الموسم الجاري.