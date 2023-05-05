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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يهنئ الأهلي بعد فوزه بكأس السوبر

فرج عامر
فرج عامر

توج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيس بوك”: “مبروك للأهلي، وهارد لك لبيراميدز، الأهلي بطل السوبر المصري في مباراة كروية أوروبية، قمة التنافس والكفاح والإثارة، المباراة شابها بعض الانفعالات من اللاعبين التي ما كان يجب أن تحدث، لكن كأس السوبر قمة التنظيم والانضباط، وجماهير الأهلي تجاوزت 32 ألف مشجع أهلاوي، ولاعبي بيراميدز بذلوا مجهودا خرافيا ولكنهم لم يتمكنوا من التعادل”.

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

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