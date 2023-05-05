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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

الترجي
الترجي

أعلنت لجنة الانضباط فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، العقوبات المفروضة على نادي الترجى التونسى بعد أعمال الشغب التى أحدثتها جماهيره فى المباراة الماضية شبيبة القبائل الجزائرى.

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بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال

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عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

وقررت لجنة الانضباط، منع الترجي التونسي من اللعب بدون جمهور 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهر.

كما قررت اللجنة بالاتحاد الافريقى، تغريم نادي الترجى التونسى 300 ألف دولار.

وحذرت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى نادى الترجى من تكرار تلك الأفعال، خاصة أنه قد يتم استبعاد الفريق التونسى من البطولة.

الترجي التونسي كاف لجنة الانضباط الاتحاد الافريقي نادي الترجي التونسي

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