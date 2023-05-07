عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: استمرار المراجعات النهائية في مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

مجموعات تقوية لطلاب
مجموعات تقوية لطلاب مطروح


صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المراجعات النهائية بمجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بقاعتي مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية تشهد حضورا حاشدا وتركيزا كبيرا من أبنائنا الطلبة والطالبات.

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز بمطروح


وأوضح شحاتة أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس حرصهم الشديد على تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل الشرح التفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.


واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكدا مواصلة تنظيم تعليم مطروح لمجموعات الدعم حتى انطلاق الامتحانات مشيرا أن ذلك يأتي دعما لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.


كما قام إسماعيل جات وكيل المديرية بمتابعة انتظام الطلاب بقاعات المحاضرات وحرص المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم المدرسية المجمعة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب من أجل تحقيق مراكز متقدمة بالشهادات العامة على مستوى الجمهورية كذلك على مستوى المحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

رسميًا.. الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

وداعا لمخالفات السرعة| جهاز يكشف رادارات الشارع ينتشر بأوروبا.. تعرف على فوائده

التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ