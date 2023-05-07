تعليم مطروح: استمرار المراجعات النهائية في مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية



صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المراجعات النهائية بمجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بقاعتي مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية تشهد حضورا حاشدا وتركيزا كبيرا من أبنائنا الطلبة والطالبات.



وأوضح شحاتة أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس حرصهم الشديد على تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل الشرح التفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.



واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكدا مواصلة تنظيم تعليم مطروح لمجموعات الدعم حتى انطلاق الامتحانات مشيرا أن ذلك يأتي دعما لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.



كما قام إسماعيل جات وكيل المديرية بمتابعة انتظام الطلاب بقاعات المحاضرات وحرص المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم المدرسية المجمعة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب من أجل تحقيق مراكز متقدمة بالشهادات العامة على مستوى الجمهورية كذلك على مستوى المحافظة.