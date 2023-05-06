وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انطلاق الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام التابلت (الفترة الصباحية) بمدارس مرسي مطروح حيث أدى الطلاب الامتحان فترة واحدة في مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.



وذلك بحضور جمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية وأحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي.



واطمأن وكيل الوزارة من طلاب اللجان الفرعية بالمدارس على دخولهم المنصة الإلكترونية وعلى توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة خلال الامتحان المقالي والمقرر بنسبة خمسة عشر في المائة من درجة الامتحان بينما مخصص نسبة خمسة وثمانين في المائة للاختبار الإلكتروني (أسئلة اختيار من متعدد).



أوضح وكيل الوزارة أنه نبه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التي أكد عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية.



واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مشيرا إلى أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة.