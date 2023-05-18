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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يوجه بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال الاجتماع

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي ضرورة الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات للشهادة الإعدادية وعدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث إنه يعد المسؤول وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

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جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ورئيس مركز توزيع الأسئلة ولجنة الإدارة بقاعة الاجتماعات في ديوان إدارة مطروح التعليمية كذلك مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات الخارجية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية وجمال قنديل رئيس لجنة النظام والمراقبة وهشام جميعي رئيس لجنة الإدارة وياسر عاطف رئيس المركز الرئيسي لتوزيع الأسئلة.
ووجه شحاتة رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أي من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.
كما وجه رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مؤكدا على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.
وأضاف وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان بضرورة منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أي أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان وحتى نهاية أعمال الامتحانات يوميا لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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