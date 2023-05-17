عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل.. 11113 طالبا يستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال متابعة الامتحانات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، على استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي يوم السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان.

صحة مطروح: جميع عنايات مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال المرضى بموسم الصيف

ضبط 5 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح


حيث يؤدي 11113 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم بدءا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.


ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.


وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.


كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا اليوم الأربعاء مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

أوعى تقرب الغاز أو بلالين الهيليوم للنار.. تحذير عاجل من الغرف التجارية

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

ترشيحاتنا

بسبب الفيضانات.. نزوح 250 ألف مواطن صومالي من منازلهم

مشاهد مرعبة.. صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في مدينة باخموت

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

زعيم عربي يغيب عن قمة جدة .. من هو؟

إلهام شاهين عن عادل إمام: صاحب فضل.. وأول بطولة كانت أمامه

ماذا يحدث للميت عند صلاة 100 رجل عليه وكيف يقضي يومه في القبر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يشارك في عزاء أحمد أبو العينين | صور

طعمها حلو وتشبع.. طريقة عمل فتة ملوخية بالفراخ

تغييرات مجنونة| ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي تفاجئ الجميع

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

فيديو

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

ممنوع الشطب.. 10 تحذيرات بلجان امتحانات الإعدادية.. وجمع كلمة حياة يثير الجدل

زيادة المعاشات 15% .. اعرف التفاصيل بعد نشر قرار الرئيس رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ