السبت المقبل.. 11113 طالبا يستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، على استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي يوم السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان.



حيث يؤدي 11113 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم بدءا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.



ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.



كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا اليوم الأربعاء مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.