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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتهاء التحقيق.. إلغاء الامتحان لطالبي مطروح بجميع المواد واعتباره عام رسوب

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد الامتحانات

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج التحقيق فى واقعة مشاجرة طالبين داخل لجنة الامتحانات بلجنة مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح.

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جاء ذلك عقب تحويل واقعة قيام طالبين بلجنة مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح بالتعدي على بعضهما البعض، وإثارة الشغب داخل اللجنة الامتحانية، أثناء أداء امتحان اللغة العربية يوم السبت الماضي 20 مايو 2023.

وأوضح أنه تقرر إلغاء الامتحان في جميع المواد للطالبين بلجنة رياض الصالحين الإعدادية مع اعتبار العام الحالي عام رسوب وحرمانهما من دخول امتحان الدور الثاني، وذلك لقيامهما بالتعدى على بعضهما البعض وإثارة الشغب داخل اللجنة الامتحانية أثناء امتحان اللغة العربية الشهادة الإعدادية، ما أدى إلى الإخلال بأعمال الامتحانات داخل اللجنة الفرعية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والخاص بأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق، قامت الشئون القانونية بإدارة مطروح التعليمية بإعمال شئونها والتحقيق الفوري مع الطالبين وملاحظي ومراقب  اللجنة ورئيس لجنة الامتحانات برياض الصالحين، بخصوص واقعة الإخلال بأعمال الامتحانات.

وجاءت نتيجة التحقيق  بقيام الطالبين بالتعدى على بعضهما، وتم اتخاذ القرارات وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والخاصة بالآثار المترتبة على أعمال الشغب باللجان الامتحانية.

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