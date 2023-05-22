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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح: تأمين عملية توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على المدارس

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل التعليم خلال جولة على الامتحانات

 

 

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات والاتوبيسات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات لامتحانات الشهادة الاعدادية.

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واضاف  يتم متابعة   الإجراءات الخاصة بتأمين مظاريف الأسئلة قبل تسفيرها الي اللجان في كافة أرجاء مطروح والتي تتولي الحملة الميكانيكية نقلها من خلال السيارات والاتوبيسات التابعة لها.

 

وأشار أن إجراءات نقل مظاريف الأسئلة الخاصة بالامتحانات تبدأ من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية  الي اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها ١١٧ لجنة وسط إجراءات أمنية مشددة  بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية .

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