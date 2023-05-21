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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إضافة خطوط سير جديدة لأتوبيسات مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال بحث خطوط النقل الجديدة

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إضافة خطوط سير جديدة لعدد من مناطق المحافظة بمشروع نقل الركاب ودخولها خدمة نقل الركاب للتيسير على المواطنين.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بمطروح
حيث تم الموافقة على تشغيل خط مرسي مطروح لقرى البنجر بمدينة الحمام، وإضافة خطوط داخلية بمدينة العلمين.
وتمت الموافقة على تشغيل خطوط لخدمة أهالي مطروح والمصطافين داخل مدينة مرسى مطروح ومنها خط عجيبة صيف، وخط وشارع المطار وجمال عبد الناصر، وخط الإمام مالك، وخط زاوية أم الرخم ، كذلك تشغيل خط الكورنيش باب البحر البوسيت .


وأشار محافظ مطروح إلى أنه جار الإعداد من خلال مشروع نقل الركاب وإدارة المرور ومباحث المرور ومجلس مدينة مرسي مطروح لإنشاء موقف حضاري جديد لسيارات الخطوط الداخلية والخارجية بمطروح بمنطقة الكيلو ١٠ الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، مع الاستفادة من موقع موقف الركاب الحالي بمنطقة الكيلو ٢ للصالح العام وخدمة أهالي المحافظة.

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