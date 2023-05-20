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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الإعدادية بمطروح.. امتحان العربي في مستوى الطالب المتوسط

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح عن سعادتهم لسهولة المادة الأولى في امتحانات الشهادة الاعداية التي انطلقت صباح اليوم السبت.

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وقال عدد من طالبات لجنة مجمع خير الله فضل عطيوة بمدينة مرسي مطروح أن امتحان اللغة كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط.


وقالت بسملة. ص من طالبات الشهادة الإعدادية إن امتحان اليوم في اللغة العربية جاءت أسئلته واضحة مع وجود أسئلة بسيطة للمتفوقين لافتة إلى أن ذلك طبيعي أن يكون هناك سؤال أو اثنين لقياس القدرات بين الطلاب.
 

وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح بدءا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة بإجمالي 11113 طالبا وطالبة.


ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.


وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

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