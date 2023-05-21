بسبب مشاجرة داخل اللجنة.. إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بمطروح

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بلجنة مدرسة رياض الصالحين واعتباره عام رسوب.



وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار لقيامهم بالتعدي بالضرب على بعضهما البعض وإثارة الشغب داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان اليوم الأحد في مادة الهندسة.

وأشار إلى استمرار متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة لجان محافظة مطروح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على مواجهة أي محاولات للخروج عن النص والغش أو احترام القواعد المنظمة للامتحانات سيواجه بقرارات صارمة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا وذلك وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.