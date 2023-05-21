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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب مشاجرة داخل اللجنة.. إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بلجنة مدرسة رياض الصالحين واعتباره عام رسوب.

بحضور 11113 طالبا .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

السبت المقبل.. 11113 طالبا يستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح


وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار لقيامهم بالتعدي بالضرب على بعضهما البعض وإثارة الشغب داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان اليوم الأحد في مادة الهندسة.
وأشار إلى استمرار متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة لجان محافظة مطروح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد على مواجهة أي محاولات للخروج عن النص والغش أو احترام القواعد المنظمة للامتحانات سيواجه بقرارات صارمة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا وذلك وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.

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