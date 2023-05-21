تعليم مطروح: ضبط طالبين بالشهادة الإعدادية قاما بتصوير امتحان الهندسة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم ضبط طالبين بلجنة مدرسة يونس جاب الله قاما بتصوير امتحان الهندسة وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.



وأضاف أنه تم القيام بجولة تفقدية اليوم الأحد لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية حيث تم متابعة مسار العملية الامتحانية بمدرسة ساحل أبو لهو الإعدادية التابعة لإدارة مطروح التعليمية.

وأشار إلى استمرار متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة لجان محافظة مطروح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على مواجهة أي محاولات للخروج عن النص والغش سيواجه بقرارات صارمة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا وذلك وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.