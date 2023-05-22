ضبط 9 طلاب إعدادي بسبب الغش الإلكتروني وإحالتهم للتحقيق بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم ضبط 9 طلاب بالشهادة الإعدادية بلجان مختلفة قاموا بالغش الإلكتروني أثناء أداء الامتحان عبر أجهزة الموبايل وإحالتهم للتحقيق.

ونوه بأنه تم ضبط طالب بلجنة مدرسة يونس الدربالي الاعدادية بحوزته جهاز موبايل مغلق أثناء أداء الامتحان وتمت إحالة الواقعة للتحقيق، كذلك تم ضبط أربعة طلاب بلجنة علم الروم ٢ قاموا بالغش عبر أجهزة المحمول من خلال التواصل عبر جروب جماعي مع أحد المعلمين عبر تطبيق الوات آب وتمت إحالة الأمر لجهات التحقيق.

وأضاف “شحاتة”، أنه تم ضبط ٣ طلاب بلجنة مدرسة الرينسانس الخاصة قاموا بالغش من خلال أجهزة الهاتف المحمول كذلك تم ضبط طالبة بلجنة مدرسة السلوم الإعدادية بنات تقوم بالغش من خلال الهاتف المحمول أيضا وتمت إحالة الواقعتين لجهات التحقيق.

وصرح عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح أن المديرية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات وأن هناك إجراءات رادعة تنتظر المخالفين وكل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وكذلك بديوان عام الوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه هؤلاء المخالفين وذلك في إطار الجهود التي يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.