وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها قبل الأخير

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية حيث تابع مسار العملية الامتحانية في يومها قبل الأخير بلجان الشهيد المعناوي والشهيد عبد المنعم رياض بمنطقة القصر.



أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط.



وأوضح شحاتة أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وتوافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.



وأشار إلى استمرار الجولات على لجان الامتحانات لحين انتهائها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وإزالة أي معوقات.