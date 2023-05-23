مطار مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا

استقبل مطار مرسي مطروح الدولى اليوم، الثلاثاء، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،وذلك في إطار بدء تدفق السياحة الاجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام ٢٠٢٣.

ورحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة يرافقه محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف و أيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة و رانيا الصفتى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

وتم استقبال أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الطائرات والترحيب بالسائحين مع تقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي ، واهداء البرشورات الدعائيه وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظه السياحيه وكذلك الهدايا التذكارية والورود والتمور من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة ،

كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغانى الفلكورية واستعراض التنورة ترحيبا بزوار المحافظة .

كذلك التنسيق تم مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمه من عدد من الدول الاوروبية حيث يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي ثانى رحلات طيران الشارتر عصر اليوم على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مشيرا إلى أهمية تنوع الأسواق المصدره للسياحه الاجنبيه لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.