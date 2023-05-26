استجابة سريعة من وكيل وزارة الصحة لشكوى طفل أصيب في حادث

زار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام للاطمنان على حالة طفل تعرض لحادث سير ويعاني من مرض السكري من النوع الأول بنسب مرتفعة.



حيث تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح ما تم من إجراءات طبية للحالة من قبل الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بحضور الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى والدكتور مصطفى الحوت نائب مدير المستشفى وكلا من أطباء الجراحة العامة الدكتور عبد الرحمن حسين والدكتور شريف عز وأطباء جراحة المسالك البولية وأطباء جراحة العظام والدكتور عبد الله قاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد عز مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وأطباء طب الأطفال الدكتورة إيمان نبيل والدكتورة خلود محمد وطاقم التمريض المتميز.

وقام الفريق الطبي بمناظرة حالة الطفل (م) والاطمئنان على الحالة الصحية له والوقوف على الاحتياجات الضرورية لحالته وتقديم التدخلات الطبية العلاجية أو الجراحية اللازمة.

وأكد "سالم" أن مديرية الصحة تقدم كل سبل الدعم والمساندة لجميع الفرق الطبية بجميع مراكز المحافظة وفقا وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مبروك سالم وكيل الوزارة يتابع حالة الطفل منذ استغاثة والدته بعد تعرض نجلها لحادث سير نقل علي أثره للمستشفى حيث تلقي الخدمة الطبية كاملة بمتابعة شخصية من وكيل الوزارة وجميع أفراد الفريق الطبي بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي المشارك مثمنا ومقدرا المجهود الذي بذل في سبيل تقديم يد العون لكل مريض يحتاج للمساندة الطبية على أرض محافظة مطروح.