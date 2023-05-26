عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة سريعة من وكيل وزارة الصحة لشكوى طفل أصيب في حادث

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى مطروح العام

زار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام للاطمنان على حالة طفل تعرض لحادث سير ويعاني من مرض السكري من النوع الأول بنسب مرتفعة.

تعليم مطروح: إلغاء الامتحان لأربع طالبات ومجازة 3 مراقبين

الزراعة توزع 120 كبشا من الأغنام البرقي على المربيين بمطروح


حيث تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح ما تم من إجراءات طبية للحالة من قبل الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بحضور الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى والدكتور مصطفى الحوت نائب مدير المستشفى وكلا من أطباء الجراحة العامة الدكتور عبد الرحمن حسين والدكتور شريف عز وأطباء جراحة المسالك البولية وأطباء جراحة العظام والدكتور عبد الله قاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد عز مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وأطباء طب الأطفال الدكتورة إيمان نبيل والدكتورة خلود محمد وطاقم التمريض المتميز.
وقام الفريق الطبي بمناظرة حالة الطفل (م) والاطمئنان على الحالة الصحية له والوقوف على الاحتياجات الضرورية لحالته وتقديم التدخلات الطبية العلاجية أو الجراحية اللازمة.
وأكد "سالم" أن مديرية الصحة تقدم كل سبل الدعم والمساندة لجميع الفرق الطبية بجميع مراكز المحافظة وفقا وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مبروك سالم وكيل الوزارة يتابع حالة الطفل منذ استغاثة والدته بعد تعرض نجلها لحادث سير نقل علي أثره للمستشفى حيث تلقي الخدمة الطبية كاملة بمتابعة شخصية من وكيل الوزارة وجميع أفراد الفريق الطبي بالمستشفى.
وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي المشارك مثمنا ومقدرا المجهود الذي بذل في سبيل تقديم يد العون لكل مريض يحتاج للمساندة الطبية على أرض محافظة مطروح.

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى مطروح العام 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

ميهوب يكشف تفاصيل صفقة مدوية حسمها الأهلي| أفضل من إمام عاشور

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تعمل مع تزايد خطر الهجمات الصاروخية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

خصم 21% على جوال OPPO A17K في السعودية

احذر .. 4 أفعال تعرضك لـ السجن وغرامة 50 ألف جنيه

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ