عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة توزع 120 كبشا من الأغنام البرقي على المربيين بمطروح

صدى البلد

 نظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " صباح اليوم احتفالية توزيع الكباش البرقي  بمطروح وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الأغنام البرقي المحسنة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة .


وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الإيفاد " أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الاغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم .

 

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث .


وأشار "الأمير" إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبش برقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية وبالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التامين على الماشية بمطروح.


وأضاف أن المركز والمشروع لا يألون جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربيين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية .


ومن ناحيتهم المربين والمستفيدين من المشروع وجهوا الشكر للقيادة السياسية ولوزير الزراعة على الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال مشروعات الوزارة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ