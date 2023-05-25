الزراعة توزع 120 كبشا من الأغنام البرقي على المربيين بمطروح

نظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " صباح اليوم احتفالية توزيع الكباش البرقي بمطروح وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الأغنام البرقي المحسنة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة .



وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الإيفاد " أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الاغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم .

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث .



وأشار "الأمير" إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبش برقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية وبالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التامين على الماشية بمطروح.



وأضاف أن المركز والمشروع لا يألون جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربيين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية .



ومن ناحيتهم المربين والمستفيدين من المشروع وجهوا الشكر للقيادة السياسية ولوزير الزراعة على الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال مشروعات الوزارة .