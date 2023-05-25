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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة للعثور على رؤوس وأرجل الحمير ملقاة بالطريق الدولي بمطروح

رؤوس وارجل حمير على
رؤوس وارجل حمير على الطريق الدولى

انتابت أهالي مطروح حالة من الفزع بعد العثور على عدد من رؤوس وأرجل حمير ملقاة بالطريق الدولي مطروح إسكندرية.

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الأهالي يعثرون على رؤوس وأرجل حمير

بدأت القصة بعثور أحد الأهالي على عدد من رؤوس وأرجل الحمير داخل أجولة وملقى جزء منها على الطريق الدولي مطروح إسكندرية وقاموا بنشر الصور وتقديم شكاوى للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة فزع الأهالي
انتابت أهالي مطروح حالة من الفزع تحسبا أن يكون ذلك بسبب أحد الجزارين وقيامه ببيع لحوم حمير للمواطنين
 

محافظ مطروح يحقق في الأمر

فور ورد تلك الشكوى للواء خالد شعيب محافظ مطروح، كلف عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بالوصول لأسباب وجود رؤوس وأرجل حمير، بطريق مطروح الإسكندرية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ومباحث التموين لمعرفة الحقيقة.
 

وجبات الأسود
 

تمكن مركز ومدينة مرسي مطروح بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين عن كشف سر أسباب العثور على رؤوس وأرجل حمير، ملقاة على جانبي طريق مطروح الإسكندرية، بعد ضبط مقاول حمير يقوم بتوريد لحوم الحمير لتقديمها كوجبات للأسود.
 

ضبط المتسبب
 وكشف عمرو عبد المجيد عن تحريات الأجهزة الأمنية بأن هناك شخصا يدعي م. م مقاول لشراء (الحمير) هو من يقوم بالشراء والذبح والتخلص من فضلات الذبح للحمير بطريق مطروح الإسكندرية بغرض تقديمها للأسود التابعة لإحدى الشركات بالمدينة التي لديها نشاط "سيرك"، وتم تحرير المحاضر اللازمة المخالفة لقانون البيئة والنظافة وأيضا تحرير محاضر من خلال الطب البيطري ومباحث التموين بالتخلص برؤوس الحمير في الطرق العامة دون تصريح.
 

مكان لحوم الحمير

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأن تمت مواجهة المتورط في ذبح الحمير والذي اعترف بالواقعة وارشد علي مكان اللحوم التي تقدم للاسود، وتم التوجه للمكان وفحص اللحوم من قبل أطباء من الطب البيطرى للشركة التابع لها السيرك، وتبين وجود موافقات وتصريح لتقديمها كوجبات للاسود، وقام جهاز النظافة بمجلس المدينة بنقل مخلفات الحمير الي المدفن العمومي بالكيلو ٢٩.
 

حملات مكثفة على السيرك

وشدد عمرو عبد المجيد علي تكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجلس المدينة علي المرور ومتابعة أنشطة جميع التراخيص الخاصة بإقامة نشاط "سيرك" قبل موسم الصيف للتأكد من الأمن الصناعي وشبكة إطفاء الحريق وكيفية التعامل مع الحيوانات تحت إشراف ومراجعة مديريات الطب البيطرى والتموين وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

رؤوس وارجل حمير على الطريق الدولى
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