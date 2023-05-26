محافظ مطروح يتفقد مستشفى الضبعة ويوجه بتركيب جهاز تكييف بقسم الاستقبال والطوارئ

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي.



حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد ١٢ سريرا مشددا على ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة.



واطمأن محافظ مطروح من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة على تواجد عدد من التخصصات الطبية ومنها التخدير مع تواجد طبيب والدفع بآخر دعم للمستشفى كذلك التأكيد على ضرورة توفير أكثر من طبيب مخ وأعصاب للكشف على الحالات.



وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه بعد إجراء الكشف يتم تحويل الحالات لمستشفى العلمين المجهزة لاستقبال الحالات العاجلة من أهالي مدن شرق مطروح المستشفى العام بمرسى مطروح لاستقبال الحالات من مدن غرب مطروح.



كما وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تلبية مطلب دعم قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة بأجهزة تكييف.



كما حرص محافظ مطروح على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين موجها لمديري الأجهزة التنفيذية المعنية بدراستها وحلها.