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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بمطروح يحيل طبيب وحدة للتحقيق لتغيبه عن العمل ومكافأة ممرضة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح طبيب الوحدة الصحة بوحدة جلال الصحية التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية وكذلك صرف مكافأة لإحدى الممرضات بالوحدة.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجأة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ومتابعة نسب تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة
حيث قرر إحالة طبيب الوحدة للتحقيق لتغيبه خلال المرور وكذلك صرف مكافأة للممرضة نبيهة عبد اللطيف للالتزام والمحافظة على الانضباط بالعمل.

وتفقد وكيل الوزارة الاستقبال، ومعمل الوحدة، وغرف الكشف وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم والمكاتب الإدارية وسكن الفريق الطبي، كما تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاعا عريضا من المواطنين من سكان منطقة جلال والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل. 

ووجه وكيل الوزارة للدكتور محمد عبد الظاهر مدير الإدارة الصحية بالضبعة بتوفير فني معمل يومين أسبوعيا وكذلك طبيب نساء وتوليد بعيادة تنظيم الأسرة يوم أسبوعيا.

وتلاحظ وجود بعض الأجهزة التي تحتاج لإجراء صيانات عاجلة ومنها كرسى وكومبرسور عيادة الأسنان ووعد بالعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية.

وفي نهاية الزيارة أكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمترددين على الوحدة.

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