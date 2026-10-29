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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاصمة الجديدة :مشروعات طبية وتعليمية وبحثية عالمية بالشراكة مع مؤسسات بريطانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تواصل شركة العاصمة للتنمية العمرانية (ACUD)، بالتعاون مع ذراعها التعليمية شركة (WMC-EF)، اتخاذ خطوات متقدمة نحو تفعيل اتفاقيات التعاون مع مؤسسات بريطانية مرموقة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لبدء تشغيل عدد من الكيانات والمشروعات المشتركة.

وذلك في إطار جهودها للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز جاذب للاستثمارات والشراكات الدولية.

المؤسسات البريطانية

 في هذا السياق استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة للتنمية العمرانية، على مدار شهر أكتوبر الجاري، وفودًا من المؤسسات البريطانية المعنية، في إطار سلسلة من اللقاءات التي استهدفت متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات التعاون القائمة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق المشروعات المتفق عليها، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية في العاصمة الجديدة.

وشملت الزيارات ممثلين عن مستشفى مورفيلدز للعيون (Moorfields Eye Hospital)، ومستشفيات جامعة كلية لندن (UCLH)، ومستشفى جامعة ساوثهامبتون (University Hospital Southampton)، وجامعة برونيل لندن (Brunel University of London)، إلى جانب متابعة تطورات التعاون مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات البريطانية المتخصصة في الصحة العامة والعلوم الطبية والبيطرية والزراعة والعلوم البيئية.

الشراكات الدولية

وفي إطار تفعيل الشراكات الدولية، تشمل الاتفاقيات الموقعة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) إنشاء مركز إقليمي للتميز في الصحة العامة والبحوث الصحية، ومع جامعة كارديف تطوير برامج التعليم الطبي المستمر والدراسات العليا في مصر. كما يجري استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات مع الكلية الملكية البيطرية، والكلية الأسكتلندية للزراعة، والجامعة الملكية الزراعية، وجامعة برونيل لندن، في مجالات العلوم البيطرية والزراعة والعلوم البيئية والهندسة والتكنولوجيا، بما يدعم البحث التطبيقي ويربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، تتيح الشراكات الاستفادة من خبرات المؤسسات البريطانية في تطوير الخدمات الطبية والتدريب والبحث العلمي؛ حيث تتميز مستشفى مورفيلدز للعيون بخبرة تتجاوز 200 عام في طب وجراحة العيون، فيما تجمع مستشفيات جامعة كلية لندن بين الرعاية المتقدمة والتعليم والبحث، وتتميز مستشفى جامعة ساوثهامبتون بخبراتها في الرعاية المتخصصة والتدريب الطبي والبحث السريري وتطوير العلاجات.

وتتكامل هذه الجهود مع مسارات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية، وتوسيع فرص الدراسات العليا والتدريب المتخصص، وتعزيز البحث التطبيقي وتبادل المعرفة، بما يدعم بناء القدرات البشرية ويواكب احتياجات القطاعات الطبية والتعليمية والزراعية والبيئية في مصر.

وتعكس هذه التحركات الدور التنموي لشركة العاصمة للتنمية العمرانية في تهيئة بيئة داعمة لاستقطاب المؤسسات الدولية المتخصصة وإقامة شراكات نوعية تسهم في تنويع الأنشطة والخدمات بالعاصمة الجديدة، بالتعاون مع شركة (WMC-EF)، بما يعزز فرص نقل المعرفة وتوطين الخبرات ويدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وصولًا إلى توفير خدمات متطورة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

شركة العاصمة للتنمية العمرانية الرعاية الصحية التعليم البحث العلمي

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