وزارة الإسكان في أسبوع.. طرح تكميلي لشقق العاصمة الجديدة.. وتخصيص وحدات صناعية وقطع أراضٍ للاستثمار السياحي

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أهم فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2026.

العلمين الجديدة

ففي يوم 8 أكتوبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد النماذج المهمة للتنمية العمرانية المتكاملة، التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بمنطقة الساحل الشمالي، وتوفير مختلف أنماط الإسكان والخدمات والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب توفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان والاستثمارات على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بالمدن الجديدة

وتنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بشأن دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية بها، عقد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لتخصيص ١١ وحدة صناعية «ورش» بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «٦ ملايين»، ضمن المجمعات «أ»، بقيمة إجمالية تتجاوز ١٩٥ مليون جنيه، بمسطح ٧٠٢ م² للورشة الواحدة.

مدن الصعيد الجديدة

وفي يوم 7 أكتوبر 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة، والتي تتضمن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية وأعمال لرفع كفاءة الطرق والمرافق والمناطق السكنية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية العمرانية بمدن الصعيد الجديدة، من خلال دفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق السكنية، والارتقاء بالمشهد الحضاري، بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من مقومات التنمية بهذه المدن.

حياة كريمة بمحافظات أسيوط والمنيا ودمياط

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات أسيوط والمنيا ودمياط، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي الأخرى بمحافظة أسوان، والتي يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، ودفع المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة لسرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها وخدمة المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، خاصة المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لسرعة نهوها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات المستهدفة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودعم خطط التنمية المستدامة.

وفي اليوم نفسه، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، في الجلسة الحوارية "من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026 الذي ينظمه مركز الشمول المالي "CFI"، وأدار الجلسة السيدة/ مارجا سي. هوك-سميت، المؤسِّسة والمديرة الفخرية لبرنامج تمويل الإسكان الدولي في كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا.



وفي يوم 6 أكتوبر 2026، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قرار تخصيص نهائي لقطع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش السياحي، جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بإجمالي مساحات تتجاوز مليون متر مربع تقريبًا، وذلك لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات السياحية الفندقية والخدمية والترفيهية، وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، جهود عدد من أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدن الجديدة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، نحو ترسيخ نهج التخطيط العمراني المتكامل للمدن الجديدة، استعرضت وزارة الإسكان مخرجات المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة (West Cairo Region 2040)، بالإضافة إلى خطة التنقل المتكاملة لمدينة الشيخ زايد.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الوزارة ببعثة ميدانية موسعة لفريق البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، ويتم دراسة المشروع بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية (SECO)، والبنك الدولي بالتنسيق المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وفي يوم 5 أكتوبر 2026، وعلى هامش مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026 والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، التقت المهندسة راندة المنشاوي، بالعاصمة مسقط بسلطنة عمان السيدة/ آنا كولوديا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة والبرنامج.

وخلال مشاركتها في النسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ألقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال الجلسة الوزارية التي عقدت ضمن الفعاليات.

وعلى هامش زيارة المهندسة راندة المنشاوي، وعددٍ من مسئولي الوزارة لسلطنة عمان، التقى المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر، السيد/ عزان بن قاسم البوسعيدى، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بمدينة مسقط بسلطنة عُمان، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في المجالات السياحية، وتبادل الخبرات والتجارب السياحية، وبحضور رئيس المكتب التجاري المصري بسلطنة عمان السيدة/ شاهيندا عزالعرب.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التنمية السياحية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعُمانية في تطوير المقاصد والمنتجات السياحية، بما يدعم تنافسية القطاع ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

كما شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جلستي مزاد علني بمقري جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان والمنيا الجديدة، أسفرتا عن تخصيص 20 محلاً تجارياً وبدرومين ووحدة إدارية بمزاد علني بمدينتي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة.

وفي يوم 4 أكتوبر 2026 التقت المهندسة راندة المنشاوي، والوفد المرافق لها، المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، وذلك خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، حيث تناول اللقاء استعراض التجربة المصرية في عدد من مجالات التنمية والتطوير العمراني، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتبادلة بين البلدين، وذلك بحضور السفير المصري لدى سلطنة عُمان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات التخطيط والتطوير العمراني وإدارة المدن والمرافق والاستثمار، مشيرة إلى أن التجارب المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول مجالات مهمة للتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 14 قراراً لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات، وذلك بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة، في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي للمخالفات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وضبط العمران ومنع أي أعمال مخالفة أو تعديات.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية للبنية التحتية بالعاصمة الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بتفقد مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة.

وفي يوم 3 أكتوبر 2026، استقبل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، المهندسة راندة المنشاوي، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي تستضيفه سلطنة عُمان بالتزامن مع فعاليات معرض «أكتوبر العمران» 2026.

كما قامت المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، بجولة تفقدية مشتركة بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، واطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها، وما تتضمنه من مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، إلى جانب شبكات الطرق والنقل، وخطط التوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم تقديم شرح حول المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع العمراني ومختلف مكونات التنمية المستقبلية.

وفي يوم 2 أكتوبر 2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إتاحة كراسة شروط المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» لحجز الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، على أن يُفتح باب الحجز اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وذلك للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يستردوه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، وحرص الوزارة على استيعاب المتقدمين الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، من خلال توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية.