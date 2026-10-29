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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
أ ش أ

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم / الخميس / ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب؛ فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 33 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.892 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 126.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 43.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 49596.14 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.77 % ليبلغ 16779.72 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو2.27 % ليبلغ مستوى22639.93 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين

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