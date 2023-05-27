وكيل وزارة الصحة بمطروح يفتتح دورة تدريبية حول ميكنة المخازن الإستراتيجية

افتتح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت الدورة التدريبية الخاصة بالتدريب العملي علي منظومة سلاسل الإمداد للتموين الطبي والدوائي (ميكنة المخازن الإستراتيجية). تستهدف الدورة مسئولي مخازن التموين الدوائي بالمخازن الرئيسية والفرعية لمديرية الصحة بمطروح والمقامة بمركز معلومات المديرية في الفترة من ٢٧ مايو وتستمر لمدة يومين بإشراف ربيع عيسى مدير مركز المعلومات بديوان المديرية.



وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للحضور وحثهم علي سرعة الانتهاء من التدريب والبدء الفوري في التطبيق لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع منافذ الخدمة بالمحافظة.