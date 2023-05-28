شواطئ مطروح تعلن استعدادتها لاستقبال 6 ملايين مصطاف

تحظى محافظة مطروح بإقبال كبير من زوار المحافظة في شهور الصيف من كل عام للاستمتاع بالطبيعة السحلية المميزة التي تتميز بها مطروح من مياه فيروزية ورمال بيضاء ناعمة.



وتستقبل محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي ما يقرب من 6 مليون مصطاف طوال موسم الذين يحرصون على زيارة المحافظة.

وتستعد محافظة مطروح قبل موسم الصيف لاستقبال زوارها من خلال تجهيز شواطئها وتجميل شوارعها وميادينها وتجهيز الكورنيش حتى تكون مدينة مرسي مطروح في أبهى صورها.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح أنه تم الاستعداد المبكر لموسم الصيف مع تلافي كافة الملاحظات والسلبيات الخاصة بموسم الصيف الماضي.

وأضاف إلى ضرورة قيام كافة الجهات بتجهيز تقرير بمسئوليات وأعمال كل جهة وتحمل مسئوليتها، وأهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير وتوفير مزيد من الخدمات لتحقيق رضا المواطن وزائري المحافظة والعمل على الخروج بموسم سياحي لائق بطبيعة ومكانة محافظة مطروح السياحية الواعدة.

وأشار إلى أنه سيتم منع أي إشغالات على منطقة الكورنيش من الناحية الغربية بدءا من ميدان الإسعاف حتى منطقة البوست وإزالة أي تعديات وذلك لمنع حجب رؤية البحر وإتاحتها لجميع المواطنين للاستمتاع برؤية مياه البحر.

وشدد على ضرورة وضع مخطط تنظيم الحملات التموينية والصحية والبرامج الثقافية والتوعوية وتنظيم حركة السيارات والمرور وساحات الانتظار، وإزالة الإشغالات وتنظيم العمل بالشواطئ من إنقاذ وتجهيز دورات مياه، وتوفير المواد الغذائية والوقود وتوزيع نقاط الإسعاف واستعدادات المستشفيات، وتوفير المياه للمواطنين وزائري المحافظة وتأمين استقرار التيار وغيرها من أعمال خلال موسم الصيف السياحي.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم فتح شواطئ مطروح العامة لاستقبال روادها من المصطافين أول يونيو مع استمرار متابعة الجاهزية بالشكل اللائق لاستقبال زائري وأهالي المحافظة

وأضاف محافظ مطروح إلى القيام بجولة ميدانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعاطف مرضى صاحب شركة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكورنيش، لمتابعة الاستعدادات لموسم الصيف.

وشدد محافظ مطروح على منع أي إشغالات تحجب رؤية البحر خاصة غرب الكورنيش مع الإسراع في إنهاء أعمال الدهانات ورفع كفاءة الكورنيش وكذلك مراجعة كفاءة دورات المياه بالشواطئ

ووجه بمتابعة توزيع صناديق تجميع القمامة على الكورنيش مع أول يونيه، ومراجعة أغطية أعمدة الإنارة العامة وإنارة الكشافات.

ووجة بسرعة انتهاء أعمال تسوية الرمال بشاطئ منطقة الليدو مع ازالة المخلفات بالشاطئ لظهوره بالشكل اللائق مضيفا انه تم رفع كفاءة الزراعات بالميادين والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وقص وتقليم وري أشجار الزينة من خلال رجال التشجير بنطاق المدينة مع تكثيف اعمال النظافة العامة والانارة والتشجير بنطاق المدينة والمركز تيسيرا على المواطنين ولظهور المدينة بالشكل اللائق .

مطروح تتجمل لاستقبال زوارها

محافظ مطروح يتابع تجميل المدينة

محافظ مطروح يتابع تجميل المدينة